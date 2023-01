Les Chicago Bulls sont toujours un peu entre deux chaises, avec un classement pas assez mauvais pour renoncer à disputer les playoffs sans passer par le play-in, mais pas assez bon pour être totalement dissuadés de chambouler leur effectif avant la deadline de février. D'après Mike Scotto de Hoopshype, le cas de Zach LaVine est celui autour duquel il y a le plus d'agitation ces derniers jours.

L'arrière All-Star fait partie des joueurs éligibles à un trade à partir du 15 janvier et quatre équipes seraient déjà dans les starting blocks pour tenter de le récupérer :

Les Knicks, 6e à l'Est et qui ont à la fois du cap space et quelques joueurs intéressants à céder

Les Lakers, 12e à l'Ouest, qui malgré leur volonté de conserver leurs futurs picks et une dynamique de résultats un peu plus encourageante, restent loin du compte

Les Mavs, 4e à l'Ouest et en pleine confiance, mais réalistes quant au besoin d'apporter du soutien à Luka Doncic en attaque avec un autre All-Star

Le Heat, 8e à l'Est, avec une période récente un peu moins alarmante mais une atmosphère un peu plan-plan qui n'augure pas d'une post-saison très excitante

Ce sont pour le moment les quatre noms d'équipes qui sont revenues aux oreilles du journaliste, mais Zach LaVine et ses 22 points par match à 45.7% intéresseront forcément du monde. Il faudra aussi évidemment surveiller ce qui se passera autour de DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, les deux autres stars de l'équipe. On a vu du mieux du côté de Chicago ces derniers temps, mais on sait que le front office réfléchit quand même à un grand chambardement.

Les Knicks surveillent bel et bien Zach LaVine