L'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine représente la priorité des New York Knicks, mais d'éventuelles négociations s'annoncent complexes.

Qui sera le prochain joueur All-Star sur le marché ? Après le trade de Donovan Mitchell vers les Chicago Bulls, cette question suscite des débats en NBA. Et sur les dernières semaines, un nom revient avec insistance : Zach LaVine.

Auteurs d'un début de saison mitigé, les Chicago Bulls pourraient choisir d'imploser. Il se dit que DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et donc LaVine pourraient éventuellement bouger. Et sans surprise, cette situation a attiré l'attention de nombreuses franchises, dont les New York Knicks.

Après l'échec connu sur le dossier Mitchell, les Knicks sont à la recherche "d'un grand nom" pour l'associer à Jalen Brunson. Et selon les informations du journaliste de Hoopshype Michael Scotto, l'intérêt new-yorkais pour LaVine est sérieux.

Pourtant, il y a un gros problème sur ce dossier : tous les équipes de la Ligue sont conscientes de la volonté des Knicks de s'offrir une star. Comme le Jazz il y a quelques mois, les Bulls, s'ils décident d'ouvrir la porte, risquent de se montrer extrêmement gourmands.

Un désavantage pour New York, qui a justement perdu la bataille pour Michell dans des circonstances similaires. Reste à savoir si le dossier Zach LaVine va réellement s'animer avant la deadline de février...

Zach LaVine et les Bulls au bord de l’implosion ?