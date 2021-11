Pour les gens qui ont vécu la dynastie très étalée des San Antonio Spurs, vainqueurs à cinq reprises entre 1999 et 2014, voir la franchise texane autant en difficulté aujourd'hui fait mal au coeur. Gregg Popovich est toujours là, mais tous ses "historiques" ont pris leur retraite, même s'ils ne traînent généralement pas très loin et se plaisent à partager des moments avec le boss des lieux.

On a voulu aujourd'hui se pencher sur l'une de ces équipes de San Antonio qui ont marqué les esprits et prendre de ses nouvelles. On a choisi l'équipe du sacre de 2007, dont Tony Parker a été élu MVP des Finales après un sweep contre les Cavs de LeBron James.

Tony Parker

Le premier joueur européen sacré MVP des Finales, avant Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo. Rien que ça. Tony Parker a cimenté sa place au Hall of Fame lors de ces Finales où il a tourné à 24.5 points de moyenne à plus de 50% au shoot. Si 20 ans plus tôt on nous avait dit qu'un Français serait un jour MVP des Finales dans une ligue où aucun d'entre eux n'avait vraiment mis les pieds, on y aurait pas cru une seule seconde.

Retraité depuis 2019, "TP" est très, très loin de se la couler douce. Parker est l'homme d'affaires le plus actif du basket français à l'heure qu'il est, avec des moyens très importants mis à la disposition de l'ASVEL (hommes et femmes), dont il est le patron, mais aussi des perspectives assez folles en matière de puissance sportive tout court, grâce au rapprochement effectué avec l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas.

Il semble évident, aujourd'hui, que Tony Parker succédera à "JMA" à la tête de l'OL, avec le projet de faire de l'entité qui en découlera une superpuissance dans le sport français et au-delà.

Tony Parker, une odyssée comme on n'en verra plus

Tim Duncan

Cinq fois champion NBA, superstar composée à 50% de flegme et à 50% de fondamentaux imparables, "Timmy" est devenu un monstre sacré et est unanimement considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire du basket. Fidèle aux Spurs pendant 19 saisons, il a tiré sa révérence en 2016 pour se concentrer sur sa famille et aider ses Iles Vierges natales. Gregg Popovich et leur rituel du cake à la carotte lui manquaient visiblement trop.

Tim Duncan a accepté de devenir assistant de Pop sur le banc des Spurs. Lorsque ce dernier s'est fait éjecter ou a dû manquer un match pour raisons personnelles, c'est le "Big Fundamental" qui a occupé le rôle de head coach, malgré la présence de personnes plus expérimentées en la matière dans le staff. L'aventure n'a duré qu'un an, avant que Tim Duncan ne retourne à la discrétion, à l'exception de son entrée au Hall of Fame.

Depuis le début de la pandémie, il continue d'oeuvrer pour la population des Îles Vierges et ses expatriés.

Manu Ginobili

"El Manu", ses facéties et son génie nous manquent beaucoup. L'Argentin a dit stop en 2018, dans la peau du dernier des Mohicans. Tim Duncan avait pris sa retraite depuis 2 ans, TP était parti à Charlotte - même si on a envie d'effacer cet épisode de notre mémoire - et même Kawhi Leonard, l'homme qui devait faire le lien, s'était envolé pour Toronto.

Ginobili a tenu autant que possible à représenter l'institution et à soutenir Gregg Popovich dans les moments difficiles qu'il a vécus ces dernières années. Depuis qu'il a pris sa retraite, le Divin Chauve a alterné vie à San Antonio et séjours en Argentine, avec quelques pauses café en bonne compagnie, avec son ancien camarade Boris Diaw notamment.

Depuis fin septembre, il est officiellement de retour dans la franchise, en tant que conseiller spécial aux opérations basket. La rumeur dit également que Pop aimerait le convaincre d'être son successeur, même si rien ne dit que c'est ce que souhaite El Manu, d'autant que d'autres membres de l'arbre généalogique de coaching de Gregg Popovich sont très intéressés par le job...

Manu Ginobili fait son retour avec les Spurs !