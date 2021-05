On s'est posé pour l'épisode 2 notre podcast pour évoquer ces équipes et ces joueurs qui ont plus de pression que les autres durant ces playoffs NBA.

Les playoffs NBA 2021 sont partis fort et on a déjà une petite idée de quelles équipes et quels joueurs ont le plus à perdre si les choses se passent mal. On a décidé d'en discuter dans l'épisode 2 du podcast BasketSession/Reverse avec toujours la fine équipe : Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou.

On parle notamment en détails du cas des Los Angeles Clippers, des Los Angeles Lakers ou encore de Russell Westbrook. A vous de nous dire quelle(s) équipe(s) et quel(s) joueur(s) jouent selon vous le plus gros dans ces playoffs NBA 2021 !

Le podcast en écoute sur Soundcloud

Le podcast en vidéo