Rajon Rondo aurait menacé son ex-femme avec une arme à feu

La fin de carrière de Rajon Rondo s'annonce moins sympathique que prévu. D'après TMZ, l'ancien meneur des Celtics et des Lakers est sous surveillance de la police après une altercation avec son ex-compagne cette semaine.

Rondo jouait apparemment à la console avec son fils de 11 ans, lorsque la mère de ses deux enfants est venue demander à ce derner de faire une pause pour effectuer une tâche ménagère. C'est là que le double champion NBA aurait vrillé, arraché la console du mur et menacé Ashley Chancellor, avant de quitter brusquement la maison pour revenir 15 minutes plus tard avec une arme à feu devant son fils et sa fille.

Rajon Rondo aurait insulté la jeune femme et menacé de la tuer, ce qui l'a poussée à demander une mesure d'éloignement en attendant une décision de justice. Il a pour le moment été ordonné à Rondo de rendre ses armes à feu et de laisser la garde exclusive de son fils et de sa fille à Chancellor.

Le probable futur membre du Hall of Fame avait débuté la saison avec les Los Angeles Lakers, avant de la boucler avec les Cavs. La NBA est au courant de la situation et pourrait prononcer des sanctions contre le meneur.

Rajon Rondo rejoint les Cleveland Cavaliers