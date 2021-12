Rajon Rondo rejoint les Cleveland Cavaliers

UPDATE : Ce n’était qu’une question d’heures, c’est désormais fait. Selon Shams Charania, les Los Angeles Lakers ont tradé Rajon Rondo aux Cleveland Cavaliers.

Après avoir perdu Collin Sexton, puis Ricky Rubio, les Cavs ont donc décidé de miser sur le meneur vétéran des Lakers. Après leur excellent début de saison, Cleveland comptera sur son expérience pour espérer conserver sa dynamique.

The Lakers are trading guard Rajon Rondo to the Cavaliers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Important and timely acquisition for Cleveland to shore up the point guard position amid injuries. https://t.co/9cRpKcmnOl

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 31, 2021