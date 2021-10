Rajon Rondo était à deux doigts de craquer pour son retour aux Lakers

Les fans des Los Angeles Lakers ont de la mémoire. Pour son premier match depuis son retour chez les Angelenos, Rajon Rondo a été ainsi acclamé dimanche face aux Brooklyn Nets. Malgré son infidélité d'un an (aux Atlanta Hawks puis aux Clippers), le meneur reste apprécié, notamment par rapport au titre remporté en 2020.

Et le vétéran de 35 ans a particulièrement apprécié cet accueil. Très heureux de réaliser son retour au sein de la franchise californienne, Rondo a même été proche de verser quelques larmes.

"J'ai presque pleuré à nouveau hier soir. Cela signifie tout pour moi. J'ai été absent pendant un an, je suis revenu et l'accueil que j'ai reçu hier soir... J'ai donc vraiment dû me faire violence pour me concentrer sur mon jeu.

L'amour que j'ai reçu, l'attention du public en revenant dans le jeu, c'était incroyable", a apprécié Rajon Rondo devant les médias.