Rajon Rondo compte bien détruire Russell Westbrook !

Il ne s'agit pas d'un secret, Rajon Rondo et Russell Westbrook ont eu quelques accrochages en NBA ces dernières saisons. Mais cette saison, les deux hommes seront partenaires au sein des Los Angeles Lakers.

Au poste de meneur, ils seront ainsi "en concurrence". En réalité, Westbrook sera bien évidemment le titulaire et Rondo aura un rôle en sortie de banc. Mais de son côté, l'ancien des Boston Celtics compte bien pousser son coéquipier à se dépasser.

"L'accrochage dans la bulle ? Ce n'est pas vraiment avec moi. Il s'agissait en réalité d'une histoire entre lui et mon frère. Avec Russell, on se joue depuis tellement longtemps. Il s'impose comme l'un des plus grands compétiteurs que j'ai croisé dans ma carrière.

J'adore le défier. Je sais qu'il va tout donner tous les soirs. Il va vouloir me détruire. Et à l'inverse, je vais vouloir le détruire", a fait savoir Rajon Rondo en conférence de presse.