Rajon Rondo, sa vision catégorique d’un bon leadership

Après une intersaison plutôt animée, Rajon Rondo a réalisé son retour aux Los Angeles Lakers. Pour cette nouvelle aventure chez les Angelenos, le meneur de jeu compte bien avoir un rôle important au sein du vestiaire.

A 35 ans, l'ancien des Boston Celtics dispose logiquement de certitudes par rapport à son leadership. Et même si le groupe californien dispose d'une grande expérience, Rondo a l'intention de montrer l'exemple par son attitude.

"Tu ne peux pas choisir quand tu es un leader. Tu dois le montrer tous les jours. Les gars regardent, jeunes et vieux, et tu reçois des critiques ou des jugements. Peu importe comment tu te sens ce matin-là, tu dois assumer et d'être cohérent. Personne n'aime un gars qui ne fait qu'en parler.

Tu le fais avec ton travail, ta discipline et ta constance. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre que je ne sais pas tout, que je sais écouter et que je peux apprendre de Malik Monk ou de Trevor Ariza.

Donc avoir un état d'esprit ouvert et ne pas être fermé et penser que tu sais tout est je pense une grande clé pour être un leader, et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris dans mon passé", a analysé Rajon Rondo pour Silver Screen & Roll.