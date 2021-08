Rajon Rondo est de retour aux Lakers, un Hall of Famer de plus à L.A.

Les Los Angeles Lakers ont clairement fait le choix de l'expérience et de la sagesse dans leur recrutement cette saison. On verra si cette option a été payante au bout du compte ou si les kilomètres parcourus par les grands noms recrutés par les Purple and Gold ont pesé trop lourd. Rajon Rondo, 35 ans, est venu rejoindre la colonie de futurs membres du Hall of Fame du groupe coaché par Frank Vogel.

Champion NBA en 2020 avec ces mêmes Lakers - ce qui lui avait permis de devenir le premier joueur de l'histoire sacré à la fois avec les Lakers (à Los Angeles) et les Boston Celtics - Rondo s'est engagé pour un an et 2.6 millions de dollars. Libéré par les Memphis Grizzlies via un buyout (il y avait été tradé par les Clippers), Rondo n'avait visiblement plus envie de jouer les grands frères dans des équipes en construction.

Rajon Rondo est un sociopathe du basket, preuve n°512

A Los Angeles, il évoluera avec LeBron James (36 ans), Carmelo Anthony (37 ans), Marc Gasol (36), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (34), Wes Matthews (33), Wayne Ellington (32), Russell Westbrook (32) et Kent Bazemore (32 ans), tous plus proches de la fin de leur carrière que du début.

Sur le papier, on se souviendra quand même dans quelques années que rares auront été les équipes aussi fournies en futurs Hall of Famers. LeBron, Anthony Davis, Melo, Rajon Rondo, Dwight Howard et Russell Westbrook y seront à 99.9%. Au sein de cette armada de stars, seuls Carmelo Anthony et Russell Westbrook n'ont pas encore décroché de bague de champion.

Rajon Rondo plans to sign a one-year, $2.6M deal with the Lakers upon clearing waivers today, sources tell ESPN. He agreed to a contract buyout with Memphis on Saturday. Rondo will still make his full $7.5M salary this season between buyout and new deal. https://t.co/ehFzHb6pVC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2021

