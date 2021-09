Rajon Rondo n’est pas cramé, il a juste joué pour des coachs qui ne croyaient pas en lui

Rajon Rondo est donc de retour aux Los Angeles Lakers, un an après le deuxième titre de champion de sa carrière en NBA. Il s'est passé pas mal de choses pour l'ancien meneur des Boston Celtics depuis le jour où il a quitté LeBron James et Anthony Davis. Rondo a d'abord signé pour Atlanta en tant que free agent. Quatre mois plus tard, les Hawks le tradent aux Clippers contre Lou Williams. Puis, après un passage qui ne marque pas les esprits, les Clippers le bradent à Memphis, où il est rapidement libéré.

Cette période difficile a laissé l'impression que Rajon Rondo, 35 ans, était fini pour le très haut niveau, ou en tout cas pour un rôle vraiment exposé et important. Alors qu'il s'apprête à renfiler la tunique purple and gold, le quadruple All-Star n'est pas du tout d'accord avec ce point de vue. Il a protesté lors de son passage devant les médias locaux cette semaine.

Rajon Rondo est de retour aux Lakers, un Hall of Famer de plus à L.A.

Rajon Rondo ne les cite pas, mais on peut supposer que Lloyd Pierce et Tyronn Lue sont indirectement accusés de ne pas avoir exploité au mieux ses qualités et son expérience. Les Lakers et leur coach Frank Vogel semblent penser - comme Anthony Davis - que l'équipe tournera mieux avec Rondo comme meneur remplaçant qu'avec Dennis Schröder.

Les Lakers espèrent sans doute revoir le "Playoff Rondo" qui les a beaucoup aidés à remporter le titre dans la bulle en 2020. Même s'il n'est plus le même joueur, l'ancien point guard de Kentucky a suffisamment de QI basket pour être une plus-value dans ce groupe qui ne manquera définitivement pas d'expérience...

"I don’t think my game's declined. You’re only as good as your coach believes in you. Going forward this year, I understand where I am in my career, but I believe I can still bring a lot to the game."

Rajon Rondo on playing at '20 playoff level after down playoffs with Clippers. pic.twitter.com/AxarsF89AI

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 31, 2021