Malheureusement, les images de la blessure de Ricky Rubio laissaient présager le pire. La mauvaise nouvelle s'est confirmée mercredi soir. Le meneur des Cleveland Cavaliers souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'Espagnol va subir une opération et manquer le reste de la si prometteuse saison de sa nouvelle équipe.

Le coup est rude pour le MVP du Mondial 2019, qui jouait un rôle essentiel en back up de Darius Garland et en leader expérimenté du vestiaire avec son camarade Kevin Love. Mais aussi pour les Cavs, qui perdent un élément d'une valeur inestimable dans le collectif coaché par JB Bickerstaff. Au-delà de statistiques précieuses (13 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne), Ricky Rubio est apprécié de tous et fait office de mentor pour les Garland, Mobley, Okoro and co.

En fin de contrat au terme de la saison, Rubio sera à coup sûr courtisé par les Cavs pour poursuivre l'aventure avec eux, surtout si leur progression se confirme et se matérialise en qualification pour les playoffs comme c'est bien parti pour être le cas. Pas sûr, en revanche, qu'à 31 ans et après cette grave blessure, il soit en mesure de signer un deal à 17 millions la saison comme c'était le cas sur son bail actuel.

A l'heure actuelle, Cleveland est 5e de la Conférence Est à seulement 4 victoires des Brooklyn Nets.