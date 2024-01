La nuit dernière, les Toronto Raptors, au terme d'un match disputé jusqu'au bout, ont perdu face aux Los Angeles Lakers (131-132). Et autant le dire tout de suite, le coach de la franchise canadienne, Darko Rajakovic, va avoir du mal à digérer ce revers.

Pourquoi ? A cause des arbitres ! Dans le 4ème quart-temps, le technicien serbe n'a du tout apprécié les décisions arbitrales. Il faut dire que sur cette période, les Angelenos ont ainsi eu à tirer 23 lancers francs.

Sur l'ensemble du match, les Raptors en ont seulement eu 13... Et Rajakovic n'a d'ailleurs pas mâché ses mots.

"C'est scandaleux. Ce qui s'est passé ce soir, c'est du grand n'importe quoi. C'est une honte. Honte aux arbitres. C'est une honte pour la ligue de permettre cela. Vingt-trois lancers francs pour eux et deux pour nous dans le quatrième quart-temps ? Comment peut-on jouer à ce jeu ?

Je comprends que l'on respecte les stars et tout ça, mais nous avons également des stars dans notre équipe. Comment est-il possible que Scottie Barnes, un joueur de calibre All-Star dans cette ligue, qui va à chaque fois au panier avec force sans faire du flopping et sans tenter de provoquer des sifflets, obtienne deux lancers francs pendant tout un match ?

Je le demande, comment est-ce possible ? Comment allez-vous m'expliquer cela ? Il fallait leur donner la victoire ce soir ? Si c'est le cas, faites-le nous savoir pour que nous ne nous présentions pas au match. Il suffit donc de leur donner une victoire. Mais ce n'était pas juste ce soir. Et ce n'est pas la première fois que cela nous arrive.

Scottie Barnes sera un All-Star. Il va être ensuite le visage de cette ligue, et ce qui se passe pendant toute la saison... C'est de la merde", a ainsi fustigé Darko Rajakovic, furieux, en conférence de presse.

Bien évidemment, Darko Rajakovic va recevoir une lourde amende de la part de la NBA. Mais le Serbe ne pouvait clairement pas se retenir...

Les 5 points clés à retenir du trade d’OG Anunoby