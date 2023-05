Rasheed Wallace fracasse Doc Rivers : “Dégagez-le d’ici”

Rasheed Wallace a collaboré une saison avec Doc Rivers dans sa carrière, du côté de Boston. Il n'en a pas gardé un très bon souvenir et a vertement critiqué le head coach des Philadelphie Sixers au lendemain de l'élimination face aux Celtics.

"Il faut dégager Glenn d'ici. Faites venir quelqu'un que les joueurs respectent. Il ne fait aucun ajustement. Je dis ça d'après la saison que j'ai passée avec lui dans le vestiaire. C'est la critique qui revient toujours.

Quand ton équipe a de l'avance, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais quand tu es dans les tranchées, face à un adversaire et un autre bon coach, tu dois être plus qu'un manager de vestiaire. Il se repose toujours sur les joueurs pour faire les ajustements. En tant que coach, tu dois aussi faire ces ajustements, particulièrement quand ce que tu as essayé de faire ne marche pas.

A Boston, c'était nous, les joueurs qui étions sur le terrain, qui faisions les ajustements. Glenn n'est pas ce coach pragmatique dont les Celtics ont besoin. Personne ne voulait me croire quand je le disais. Regardez aujourd'hui".