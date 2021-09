Ray Allen, une superstar culte au maillot jamais retiré ?

Ray Allen était vraiment un sacré joueur de basket. Et pas seulement un shooteur. Il avait un côté explosif et aérien, en plus d’être adroit, lorsqu’il portait la tunique des Milwaukee Bucks. Il formait un duo super productif avec Rashard Lewis aux Seattle Sonics. Puis il complétait parfaitement Paul Pierce et Kevin Garnett aux Boston Celtics. Des années à plus de 20 points par match tout en étant un All-Star indiscutable.

Sa fin de carrière au Miami Heat lui a offert une bague de plus, même s’il n’était plus un joueur majeur à ce moment-là. C’est en Floride qu’il a finalement pris sa retraite. Un arrière emblématique de son époque, même si moins fort que Kobe Bryant ou moins charismatique que Vince Carter.

En revanche, il ne laissera clairement pas la même trace dans l’Histoire. Un membre du forum Reddit a d’ailleurs mis en avant une pensée intéressante : son maillot ne sera peut-être même jamais retiré quelque part.

Pourquoi ? Parce que son numéro 34 a été repris par Giannis Antetokounmpo aux Bucks. Parce que les Sonics n’existent plus. Ou parce qu’il semble évident que les Celtics ne sont pas prêts à lui rendre un tel hommage. Et quant au Heat, c’est l’une des franchises qui retirent le moins de maillots. Il n’y était même pas une star, ça n’aurait pas de sens.