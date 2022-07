Reggie Bullock a-t-il annoncé son transfert aux Sixers ?

Les réseaux sociaux sont des espaces publiques et les joueurs NBA tendent à l'oublier. Reggie Bullock a été naïf de penser qu'il passerait inaperçu en repostant des photos de lui faisant comprendre qu'il rejoindrait prochainement les Philadelphia Sixers.

Deux amis à lui ont donc déclaré qu'il jouerait en Pennsylvanie l'an prochain. Il a ensuite exposé lui-même les deux posts en question sur son compte Instagram. Une simple blague ? Même pas vraiment. Reggie Bullock a évidemment nié qu'un transfert se préparait en coulisses mais sans expliquer pourquoi il avait fait ça.

I can’t post my homies is wild lol — Reggie Bullock (@ReggieBullock35) July 4, 2022

Pas très convaincant tout ça. Alors, bien sûr, ça ne garanti en rien un échange entre les Sixers et les Dallas Mavericks. Mais ça reste à surveiller. La franchise texane s'est faite très discrète depuis l'échange envoyant Christian Wood aux Mavs avant la Free Agency. Il se peut qu'il se trame quelque chose en coulisses.

Reggie Bullock serait typiquement un joueur qui peut aider Philly. C'est un ailier physique au profil "3 and D" qui compilait plus de 8 points et 36% de réussite à trois-points la saison dernière.

