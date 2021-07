Reggie Jackson était devenu une punchline. Bon, il l’est toujours, d’une certaine manière. Mais plus pour les mêmes raisons. C’était à la fois drôle, plaisant et surprenant de le voir évoluer à ce niveau pendant les playoffs. Inexistant l’an dernier – à peine 4 points par match lors de la déroute dans la bulle – il s’est affirmé comme la troisième puis la deuxième star des Los Angeles Clippers lors de cette campagne.

Avec même quelques performances héroïques à la clé contre le Utah Jazz puis les Phoenix Suns. Souvent, l’homme fort, dans le money time, c’était lui. Il claquait des filoches plein de culot quand son équipe avait besoin de marquer. Et c’est cette adresse, ce sang-froid, ce courage, qui a fait la différence à plusieurs moments suite à la blessure de Kawhi Leonard. Les Angelenos n’auraient sans doute jamais remonté deux fois un 0-2 sans Jax.

Du coup, des questions se posent désormais autour de l’avenir du bonhomme suite à sa renaissance. Le voilà libre de signer où bon lui semble. Une fois les Clippers éliminés, Reggie Jackson a tenu un rendre un vibrant hommage à ses coéquipiers à et la franchise, ceux qui l'ont « sauvé.» Un message qui sonnait autant à une déclaration d’amour qu’à des mots d’adieu.

Reggie Jackson on what Paul George means to him and being apart of this @LAClippers group.#NBAWCF presented by AT&T pic.twitter.com/0cannLW87g

— NBA (@NBA) July 1, 2021