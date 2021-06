Les 15 trucs encore plus improbables que Dennis Schröder qui réclame 120 millions

Free Agent cet été, Dennis Schröder réclamerait un nouveau contrat à hauteur de 120 millions sur quatre ans. Et puis quoi encore ?

Dennis Schröder est sûr de lui et c’est indéniablement une qualité. En tout cas, il faut une sacrée dose de confiance en soi – ou de décalage avec la réalité – pour réclamer 100 à 120 millions sur le marché. Tiens, ça tombe bien, c’est exactement le montant demandé par le meneur des Los Angeles Lakers selon le Vice-président de la fédération de basket allemande.

Le joueur de 27 ans s’apprête à tester le marché après une saison à 15 points et presque 6 passes de moyenne chez les champions en titre. Il n’a pas démérité mais sans avoir pour autant l’impact espéré. Ça reste même un bon élément sur son poste. Mais de là à récupérer 30 millions la saison… ça paraît un brin ambitieux.

C’est même sans doute trop cher pour les Lakers qui rêveront d’un autre meneur potentiellement disponible cet été. Un certain Chris Paul. Les Angelenos étaient tout de même prêts à offrir 84 millions sur 4 ans à Dennis Schröder mais ce dernier avait refusé l’extension. Pour donc toucher encore plus pendant l’intersaison. Du coup, quitte à faire des demandes loufoques, on en a listé quelques-unes.

Si Dennis Schröder veut 120 millions, nous on veut…

... Des playoffs sans blessure. Parce que là, par contre, ça fait trop. AD, Kawhi, Kyrie, Harden, etc. Et maintenant Giannis (et Young) ? C’est qui le prochain All-Star qui se pète ? Reggie Jackson ?

(Quelqu’un a compris pourquoi Jackson jouait des lunettes ? Il n’a aucun problème de vue à notre connaissance…)

... Une finale Clippers – Bucks. Non, en fait vous ne pouvez pas comprendre mais c’est ce que j’ai misé en début de saison et il y a des cadeaux à gagner sur le NBA Store si mon bracket va au bout.

... Pouvoir voir la tronche de James Harden en live si jamais Chris Paul venait à soulever le trophée de champion NBA. Ou celle de Daryl Morey.

... Que Ben Simmons se mette enfin à écouter les conseils de Kobe Bryant qui essayait tant bien que mal de lui expliquer que pour bien jouer au basket, ça aide de savoir shooter.

... Délocaliser les Grizzlies à Seattle pour voir Ja Morant avec un maillot des Sonics. Remarque, ça marche aussi avec Zion Williamson et les Pelicans.

... Ou mieux : fusionner les Grizzlies et les Pelicans pour n’en faire qu’une seule et même équipe qui jouerait à Seattle.

... Une émission de téléréalité qui filme les coulisses des Mavericks l’an prochain. C’est sûr que ce sera mieux que l’autre show éclaté de LaVar Ball.

(Bob Voulgaris là, c’est un gars du KGB, la nouvelle couverture du boss dans The Wire ou c’est vraiment le GM des Mavs ?)

L’avenir de Luka Doncic à Dallas en péril à cause d’un ex-parieur professionnel ?

... Une médaille d’Or pour nos Bleus aux Jeux Olympiques. Bon, on essaye d’y croire mais faut être réaliste, les cainris ont mal pris la claque en Chine.

... Un combat de boxe entre Stephen A. Smith et Kwame Brown. Parce qu’on a tous besoin de rigoler en ce moment.

... Si possible pas de quatrième confinement en France. Parce que le variant Delta tout ça, tout ça… faîtes-vous vacciner bordel.

... Des hommes politiques crédibles, responsables, humbles et qui arrêtent d’être constamment en décalage avec le peuple. Ah bah oui, on a dit que c’était une liste improbable.

... du beau temps en juin ???

... Rejouer France – Suisse mais au meilleur des sept matches. Playoffs style.

... Un séjour chez Pascal le grand-frère pour Véronique Rabiot. Sauf que l’intervention n’est pas nécessaire pour le fils mais plutôt pour la mère.

... Que vous achetiez tous le MOOK sur Chicago. Parce que nous aussi, on veut palper comme Dennis Schröder.

