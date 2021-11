Nassir Little (Portland Trail Blazers)

Il faisait partie des joueurs dont nous avions anticipé l’explosion cette saison. Pour l’instant, Nassir Little ne nous déçoit pas. Mieux, il monte en puissance. Le jeune homme, drafté en 2018, s’affirme comme l’un des hommes clés du banc des Blazers. Tout en sachant que Chauncey Billups prend de plus en plus la (bonne) habitude de l’aligner dans un cinq small ball lors des fins de matches serrées.

Bon, ce n’était pas le cas mardi soir. Portland avait pris le dessus sur Denver avant le dernier quart-temps. Mais Little s’est quand même illustré tout au long de la partie. 13 points et 5 rebonds en 23 minutes. Rien de transcendant dans une ligue où les chiffres les plus fous sont alignés chaque soir. Mais ça reste très solide.

C’est typiquement une production qu’il peut maintenir sur l’ensemble d’une saison. Il tourne pour l’instant à plus de 8 points et 5 rebonds en 21 minutes. Sauf qu’encore une fois, Nassir Little progresse match après match. Il ne serait pas étonnant qu’il soit un membre plus qu’essentiel de la rotation d’ici quelques mois. Ah, au fait, les Blazers vont beaucoup mieux.

Immanuel Quickley (New York Knicks)

« Il n’a peur de rien. » Julius Randle n’aurait pas pu trouver une meilleure définition de son coéquipier Immanuel Quickley. Le sophomore a beau être plus jeune et moins confirmé que certains de ses pairs, ils n’hésitent pas à prendre leur relais et à faire le boulot dans les moments les plus importants d’un choc NBA.

Sans lui, les Knicks se seraient peut-être écroulés contre les Lakers – pourtant privés de LeBron James – mardi soir. Les New-yorkais ont gaspillé une avance de 25 points en première période. Quickley est venu à leur rescousse dans le money time. Avec 12 de ses 14 points inscrits dans le quatrième quart-temps. Quatre paniers à trois-points importants pour achever les Californiens. Notamment deux de suite alors que L.A. venait de revenir à 6 longueurs.

C’est le troisième match de suite à 12 points ou plus pour le jeune meneur, qui n’a pas toujours l’opportunité de se montrer. S’il reste dans le rythme, New York devrait reprendre sa marche en avant à l’Est.

Reggie Jackson (Los Angeles Clippers)

Dans la lancée de ses derniers playoffs. Reggie Jackson a vraiment retrouvé de la confiance à Los Angeles. Ou au moins de l’envie de jouer et d’aimer le basket, parce que vu le personnage, ce n’est pas sûr qu’il ait souvent douté de lui. N’empêche que ce n’est plus le même joueur. On retrouve le meneur qui se rapprochait du All-Star Game lors de ses premières saisons avec les Pistons.

Les Clippers ont besoin d’un scoreur de plus en l’absence de Kawhi Leonard. Un rôle qui colle évidemment parfaitement à Jax, jamais le dernier pour arroser. Son pourcentage aux tirs est peu flatteur (39%) mais le vétéran sait planter les paniers les plus importants d’une rencontre. Et, souvent, c’est tout ce qui compte. Il est capable de faire basculer un match à lui tout seul.

Encore hier soir. Avec 31 points et surtout un panier à trois-points pour maintenir l’espoir à 4 secondes du buzzer. Et les Clippers ont fini par arracher la prolongation grâce à Paul George. L’ironie, c’est que quelques instants avant son tir à trois-points, Jackson avait perdu un ballon important. Un match typiquement à son image quoi.

Talen Horton-Tucker (Los Angeles Lakers)

Sans LeBron James et avec un Anthony Davis malade, Talen Horton-Tucker se devait de step up. Mais il est passé à côté de son match. 0 point et 8 tirs ratés. Pour un différentiel de -18. Les Lakers ont pris l’eau quand leur jeune ailier peinait à trouver la cible. Mais bon, il avait sorti quelques très bons matches jusque-là. On va donc rester sur la thèse de l’accident. Qu’il vaudrait mieux ne pas reproduire.

Jeff Green (Denver Nuggets)

Nikola Jokic n’est pas là et les Nuggets se sont éclater. Logique. Mais ça nous permet de redécouvrir Jeff Green. Le vétéran a encore vraiment quelques bons services à rendre en NBA. Avec par exemple 24 points à 9 sur 16 aux tirs pour lui hier soir. Dommage que Denver ne soit pas au complet cette saison…

