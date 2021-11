Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Pistons : 100-92

Lakers @ Knicks : 100-106

Nuggets @ Blazers : 100-119

Mavs @ Clippers : 112-104

Dallas survit au buzzer de Paul George

- Les Mavs se sont endormis en fin de match alors qu'ils menaient de 10 points dans le money time et Paul George les a sanctionnés avec un somptueux buzzer beater pour envoyer le match en prolongation !

Fort heureusement pour Luka Doncic, de retour de blessure, Kristaps Porzingis et leurs camarades, ils ont surmonté cette fin loupée et la blessure de Jalen Brunson au pied en première mi-temps en proposant une prolongation quasi-parfaite et empocher la victoire. Porzingis a été particulièrement tranchant, dans la continuité de la très bonne période qu'il connaît en ce moment sur le plan individuel.

Le Letton, auteur de 30 points à 9/16, et son camarade slovène (26 points, 9 passes, 9 rebonds) ont contribué à mettre fin à une série de trois défaites de rang pour repasser à la 4e place à l'Ouest.

Westbrook prend feu en vain à New York, Fournier saignant

- Les Lakers ont sans grande surprise perdu leur rendez-vous au Madison Square Garden cette nuit. L.A. a affronté les Knicks sans LeBron James, suspendu, et avec un Anthony Davis malade mais qui a tenté de tenir sa place. Pour ne rien arranger, les Lakers ont été à un moment menés de 25 points en première mi-temps...

Grâce à un énorme 3e quart-temps de Russell Westbrook (18 de ses 31 points, avec 13 rebonds et 10 passes) notamment, les joueurs de Frank Vogel sont revenus à égalité, mais les Knicks ont petit à petit retrouvé leurs esprits.

Evan Fournier (26 points à 6/9 à 3 points), Julius Randle (20 pts, 16 rbds, 5 pds) et surtout Immanuel Quickley (12 de ses 14 pts dans le 4e quart-temps) ont permis à New York de ne pas laisser échapper la victoire.

Voir Evan Fournier, en difficulté comme la plupart des autres cadres du groupe ces derniers temps, retrouver son agressivité et son adresse, c'est un bon signe pour Tom Thibodeau et un petit soulagement pour les fans français. Pourvu que ça dure !

LeBron James est-il plus « dirty » qu'on ne le pense ?

Portland enfonce Denver, Brown claque un dunk fou

- Greg Brown a joué 30 minutes en tout et pour tout depuis le début de la saison NBA avec Portland. Il s'est donc dit que les 3 minutes offertes par Chauncey Billups cette nuit contre Denver ne pouvaient pas être anecdotiques.

Brown a profité d'une contre-attaque pour claquer un dunk assourdissant et assez technique pour finir sur Sports Center et faire le tour des réseaux. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un rider digne du Slam Dunk Contest en plein match !

Les Nuggets ont perdu leur cinquième match consécutif. Les temps sont durs à Denver, puisque même Nikola Jokic (poignet) n'a pas joué cette nuit. Si en 2021 vous êtes un contender et que Jeff Green est votre meilleur scoreur sur un match (24 pts), c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Histoire de confirmer la poisse qui s'abat sur Denver ces derniers mois, Michael Malone a perdu PJ Dozier, victime d'une grave blessure au genou au cours de la partie...

Du côté de Portland, Damian Lillard (25 pts) et CJ McCollum (32 pts) ont donné le tempo pour aider Portland à glaner une quatrième victoire de suite. Après un démarrage compliqué et les remous que l'on connaît en interne, les choses s'arrangent petit à petit pour les Blazers.

Petr Cornelie a joué 3 minutes en sortie de banc et a eu le temps de prendre 2 rebonds.

Miami souffre mais dispose de Detroit

- Le panier le plus compliqué de la nuit en NBA nous vient de Detroit, où les Pistons ont été battus sans surprise par Miami. C'est Cory Joseph, le meneur de Motown, qui a réussi cette finition en swish assez follement technique et heureuse.

Tout ça n'a pas empêché le Heat, même très poussif jusqu'au 4e quart-temps, grâce notamment aux 31 points de Tyler Herro de s'imposer. Miami revient à la deuxième place de la Conférence Est, à bilan égal avec Chicago.

Cade Cunningham a livré un match assez indigeste avec 6 points et 6 passes à 2/10. Killian Hayes, blessé, était toujours absent.