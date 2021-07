Release de la semaine : Air Jordan 1 High OG Electro Orange

Longtemps présentée comme la version 3.0 de la désormais fameuse "Shattered Backboard", la Air Jordan 1 Electro Range est en approche.

Si vous étiez passé à côté de l'engouement autour de la Shattered Backboard, c'est tout simplement parce qu'elle rendait hommage à une scène intemporelle du GOAT, qui avait brisé en mille morceaux un panneau en plexiglas lors d'un match exhibition en Italie. Il portait alors un maillot orange et noir, et Jordan Brand a su teaser cette légende pour recouvrir sa Jordan 1 du coloris en question (à tel point que la chaussure portée lors de ce Dunk, percée de morceaux de plexi, s'est vendue aux enchères à une somme totalement indécente).

Cette nouvelle version utilise une version High de la 1, en mode OG avec un Nike Air sur le tag de la languette et une absence de Jumpman sur le talon. La base est blanche entourée de noir sur le mudguard et toute la longueur du système de laçage assorti à la languette en nylon, au swoosh et au logo Wings. Du orange est posé autour du col et l'outsole, donnant un joli contraste et une touche estivale.

Cette Jordan 1 est annoncée pour le 17 juillet, en édition comme toujours limitée. Votre avis ?

Les images de la Air Jordan 1 High OG Electro Orange