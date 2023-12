Retour imminent pour Bradley Beal, Phoenix en a besoin

On va enfin commencer à savoir ce que les Phoenix Suns ont vraiment dans le ventre cette saison. En tout cas, sous ce qui doit être leur meilleure version. D'après Shams Charania de The Athletic, Bradley Beal devrait faire son retour sur les parquets dans la nuit de mardi à mercredi, pour la réception des Golden State Warriors.

Beal a manqué le dernier mois de compétition en raison d'une blessure au dos et n'a participé qu'à trois matches depuis le début de la saison, et donc depuis son arrivée en Arizona. Du coup, en dehors de quelques quart-temps en pré-saison, le trio Devin Booker-Kevin Durant-Bradley Beal n'a pas encore pu évoluer ensemble. Sur ce que l'on avait vu de ces bouts de matches, leur association avait bien de quoi faire froid dans le dos offensivement. Mais lorsque Beal était en mesure de jouer, c'était l'un ou l'autre des membres de ce Big Three potentiel qui était sur le flanc.

Pour le moment, Phoenix est à 12 victoires et 10 défaites, et occupe la 7e place au classement de la Conférence Ouest. C'est évidemment assez loin de l'objectif, qui reste de bénéficier de l'avantage du terrain au 1er tour des playoffs et donc de se positionner dans le top 4. Avec Beal, qui tourne à plus de 22 points de moyenne en carrière et affichait plus de 31 points par match en 2021, la force de frappe des Suns est théoriquement décuplée.

Si tout va bien, il reste 60 matches au trio et à leurs camarades pour se rôder avant d'essayer de faire du grabuge à l'Ouest et au-delà.

