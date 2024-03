Retour sur la collab entre Puma et basket4ballers

Nous avons eu la chance d'être invités la semaine dernière à la soirée de lancement de la collaboration entre Puma et le shop bball référence basket4ballers autour d'une très belle All Pro Nitro dénommée Joker.

Pour les 15 ans (déjà !) de b4b, Gilles Bollinger et ses équipes ont bien bossé. Et il est important de souligner le superbe travail de cette structure lancée par des passionnés pour palier à l'époque à un manque d'offre sur le marché français, initialement basée à Strasbourg avant de s'installer également à Paris.

C'est grâce au soutien de sa grand mère que Gilles Bollinger a pu mener à bien son projet, et il a toujours considéré qu'elle avait été comme son joker, la pièce manquante à cette aventure. Et c'est ce nom que reprend Puma sur sa All Pro Nitro, un hommage à l'esprit communautaire du basketball, avec un coloris mismatch bleu et rouge, complété par du jaune sur les lacets (deux autres jeux sont contenus dans la special box). Les logos Puma et b4b sont placés sur les talons, et un joker dessiné sur la semelle intérieure et la languette.

Difficile de rêver plus belle récompense à retrouver en magasin ou online, et longue vie aux amis de basket4ballers, en espérant de nouvelles pépites de ce genre dans les années à venir !