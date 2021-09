Nerlens Noel fait de nouvelles accusations sur l’agent Rich Paul

Rich Paul s’est fait un nom – et un empire – en représentant son ami LeBron James. Il est devenu avec le temps l’un des agents les plus craints et les plus influents de toute la NBA. Il est d’ailleurs celui qui mène actuellement les négociations pour Ben Simmons, qui ne veut plus mettre les pieds aux Philadelphia Sixers. Il fut aussi une époque où il défendait les droits de Nerlens Noel.

Enfin… selon le joueur, il manquait justement à son devoir. Le pivot s’est séparé de Paul il y a quelques années et il mène désormais une action en justice contre lui. Selon Ian Begley, il l’accuserait notamment de ne pas lui avoir confié que plusieurs équipes voulaient le signer lorsqu’il était Free Agent. Notamment les Los Angeles Lakers, les Houston Rockets et les Sixers.

En plus de ne pas avoir averti Nerlens Noel, Rich Paul n’aurait pas non plus répondu aux appels de ces franchises intéressées. Le joueur reproche aussi à son agent de lui avoir fait perdre des millions de dollars. Des accusations très graves et qui pourraient entacher la réputation de Paul s’il venait à être condamné par un tribunal.

L’affaire Rich Paul-Nerlens Noel fait des heureux et risque de changer les choses en NBA