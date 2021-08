La plainte déposée par Nerlens Noel contre Rich Paul fait le bonheur des détracteurs de l'agent et ami de LeBron James...

Il fallait s'y attendre, la plainte de Nerlens Noel contre Rich Paul fait des heureux. Attaqué en justice pour avoir fait perdre 58 millions de dollars à Noel et l'avoir négligé, le patron de Klutch Sports a pu constater qu'il n'était pas très apprécié dans le métier. Selon Jake Fischer de Bleacher Report, la plupart des agents NBA jubilent devant la situation et estiment que l'actuel intérieur des New York Knicks est dans son bon droit.

Très proche de LeBron James, dont il s'occupe des intérêts, Rich Paul avait incité Nerlens Noel à quitter son agent de l'époque avec la promesse de signer un contrat max peu après. Une fois blessé, l'ancien joueur de Philadelphie a vu l'intérêt de Paul pour son dossier disparaître complètement, selon ses dires. L'agent aurait également pénalisé son client en ne répondant pas aux sollicitations d'équipes qui souhaitaient le relancer avant qu'il ne s'engager pour un contrat minimum.

Rich Paul dans la sauce ? Nerlens Noel porte plainte contre lui

La méthode Rich Paul et son influence à travers la ligue - il s'occupe également d'Anthony Davis, Ben Simmons ou Trae Young - sont critiquées depuis quelques années déjà. Selon le même article, beaucoup d'agents aimeraient que cette affaire serve à mettre en place un nouveau règlement similaire à celui en vigueur entre les franchises et les joueurs sur le tampering.

Aujourd'hui, un agent peut parfaitement contacter un joueur NBA en direct ou publiquement et lui proposer de le rejoindre sans aucun risque de sanction. Victor Oladipo a connu le même désagrément l'été dernier lorsque son nouvel agent chez Excel Sports lui avait promis un contrat rondelet s'il quittait Versus Management. Les choses se sont déroulées autrement.