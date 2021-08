Rich Paul dans la sauce ? Nerlens Noel porte plainte contre lui

L'agent le plus puissant de la NBA est accusé par Nerlens Noel de lui avoir fait perdre des millions de dollars à cause de méthodes douteuses.

L'empire bâti par Rich Paul peut-il vaciller ? L'agent le plus puissant du moment en NBA, grâce notamment à son amitié et ses connexions avec LeBron James, fait l'objet d'une plainte déposée par l'un de ses anciens clients : Nerlens Noel. Le joueur des New York Knicks semble déterminé à aller au bout d'une démarche qui vise à prouver que Paul a oeuvré contre ses intérêts et lui a fait perdre des millions de dollars.

Il faut remonter à 2017 pour retracer le début de la collaboration entre l'ancien pivot de Kentucky et le boss de Klutch Sports. Noel, invité à l'anniversaire de Ben Simmons, est alors en business avec l'agent Happy Walters. Assis à côté de lui lors du dîner, Rich Paul le convainc de quitter Walters pour le rejoindre, avec comme argument de vente le fait qu'il le considère comme "un joueur à 100 millions de dollars". Paul lui promet qu'il lui dégotera à terme un contrat max s'il quitte Happy Walters, ce que fait immédiatement Nerlens Noel.

Le timing est alors un peu problématique. Au moment de ce changement finalement peu avisé, Noel est en négociations avec les Dallas Mavericks pour un contrat de 4 ans et 70 millions dollars. Rich Paul lui assure qu'il doit refuser cette offre et signer sa qualifying offer à 4.1 millions (sur laquelle Paul a touché 4%), pour pouvoir ensuite signer un contrat max lors de la free agency suivante. Problème : Nerlens Noel se blesse au pouce et manque 42 matches cette saison-là. A cet instant, il a l'impression de ne plus intéresser du tout le patron de Klutch Sports.

Ben Simmons, Rich Paul et les Sixers ont déjà eu une réunion

Dans sa plainte, Noel indique que ni Paul, ni personne de chez Klutch Sports ne lui a présenté de proposition ou de stratégie pour trouver une franchise à même de lui proposer ne serait-ce qu'un contrat avec un salaire significatif. C'est de lui-même que l'ex-joueur des Philadelphie Sixers signe avec le Thunder, grâce à ses contacts personnels avec Russell Westbrook et Paul George. Il paraphe un contrat de 2 ans et 3.75 millions de dollars, sur lequel Rich Paul, qui n'a pourtant pas levé le petit doigt dans l'opération, touche une commission de 2%.

Là où Rich Paul est potentiellement un peu dans la sauce sur le plan professionnel, c'est dans la manière dont il a opéré. Selon Sports Agent Blog, Brett Brown, alors head coach des Sixers, a tenté plusieurs fois de contacter Klutch Sports pour discuter d'une offre à venir pour Nerlens Noel. Et Brown ne serait pas le seul, puisque plusieurs dirigeants de la ligue intéressés par les services du joueur ont échoué à entrer en contact avec Rich Paul, qui aurait "refusé de répondre à leurs sollicitations".

Noel a finalement mis un terme à sa relation avec Rich Paul en décembre 2020, après avoir constaté que Klutch Sports ne travaillait finalement activement que pour ses clients les plus importants, comme LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ou Draymond Green. Selon lui, les errements et la méthode - illégale selon lui - de Paul lui ont coûté 58 millions de dollars, soit la différence entre le contrat qu'il voulait initialement signer avec Dallas sur les conseils de son ancien agent, et l'argent qu'il a réellement gagné sur ses contrats suivants.

Rich Paul devrait trouver le moyen de s'en sortir sans grand mal au vu de son carnet d'adresses, mais des affaires de ce genre peuvent en revanche dissuader de futurs clients de rejoindre son écurie.

