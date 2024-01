Ricky Rubio coupé, on ne le verra plus en NBA

On ne reverra très probablement plus jamais Ricky Rubio en NBA. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le meneur espagnol et les Cleveland Cavaliers ont trouvé un accord pour mettre un terme à son contrat, lui qui était en retrait de l'équipe pour s'occuper de sa santé mentale.

Après 12 années passées en NBA, le MVP de la Coupe du monde 2019 devrait rester pour de bon dans son pays natal. S'il décide de reprendre sa carrière après cette pause, ce sera forcément dans le championnat espagnol. Rubio a déjà porté les couleurs de Badalone et du Barça avant son départ pour la NBA en 2011, du côté des Minnesota Timberwolves.

A 33 ans, le Catalan aura réussi quelques belles saisons, sans toutefois parvenir à recevoir de récompenses individuelles autres qu'une place dans la All-Rookie Team en 2012, avec des passages tout de même appréciés par Utah, Phoenix et finalement Cleveland, où il avait été freiné par une grave blessure. Sur la scène européenne lorsqu'il était plus jeune et sous le maillot de la Roja, en revanche, Ricky Rubio a un CV d'un tout autre calibre : un titre de champion du monde en 2019, deux titres de champion d'Europe en 2009 et 2011, mais aussi deux médailles olympiques (l'argent en 2008, le bronze en 2016).

Ricky Rubio met sa carrière sur pause pour soigner sa santé mentale