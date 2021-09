RIP Michael K Williams, acteur fabuleux et fan hardcore de New York

Très grand fan de NBA et de New York, le génial acteur Michael K. Williams n'est plus. Rest In Power, legend.

Quelle sale nouvelle... En pleine nuit, on a appris la mort de Michael K. Williams et ça fiche un coup au moral. C'est un monstre et un virtuose de l'acting et de la télé américaine qui a disparu à 54 ans seulement, vraisemblablement des suites d'une overdose. Un acteur comme on n'en fait pas ou plus, qui nous a pris aux tripes dans son rôle d'Omar Little dans "The Wire". Puis en Chalky White dans Boardwalk Empire. Mais aussi dans toutes les séries qu'il a gratifiées de sa présence, même pour quelques épisodes.

Le lien avec le basket peut vous paraître lointain. Il existe pourtant. Michael K. Williams pouvait très souvent être aperçu courtside au Madison Square Garden ou au Barclays Center de Brooklyn. Dans les bonnes, comme dans les mauvaises saisons. Immense fan de NBA, il avait prêté sa voix inimitable et profonde à l'intro des Knicks pour leur retour en playoffs la saison dernière. A celle des Nets, aussi, lors de la saison 2013-2014. Les amateurs de NBA2K avaient également pu le découvrir en personnage de l'histoire du mode My Career dans NBA2K21.

Contrairement à d'autres fans des Knicks, il n'hésitait pas à apporter son soutien à l'autre franchise de la ville, celle du quartier dans lequel il est né, où il a grandi dans un project de East Flatbush et où il a malheureusement trouvé la mort lundi. Carmelo Anthony, né à Brooklyn, puis élevé à Baltimore, où se déroule l'action de The Wire, était l'un des joueurs préférés de Williams.

"Voir Carmelo, que j'ai connu à Baltimore quand on a commencé à tourner The Wire, venir apporter son don chez moi, à New York, ça a été l'un de mes moments les plus forts au Garden", racontait-il sur la chaîne MSG il y a quelques années.

Michael K. Williams était un vrai New-Yorkais, complètement amoureux de sa ville, de sa beauté et de ses excès. Les deux franchises NBA de Big Apple ne manqueront assurément pas de lui rendre hommage lors de la saison 2021-2022.

Michael K. Williams a succombé à ses démons, mais il ne sera pas oublié de si tôt. On ne sait pas vous, mais on a comme une furieuse envie de se relancer "The Wire", pour entendre le sifflement et les répliques cultes d'Omar...

Michael K Williams aka Omar Little