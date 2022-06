La série Road to Elite suit cinq pépites du basket français en Betclic Elite et dans leur préparation pour la Draft NBA.

On a souvent voulu être une petite souris pour voir les coulisses de la draft. C’est ce que la série "Road to Elite" rendra possible pendant quelques mois. Les caméras ont en effet suivi cinq espoirs du basket français dans leur progression, leur saison en Betclic Elite et leur préparation pour la draft NBA.

Disponible sur la chaîne YouTube de Betclic, la série nous permet de découvrir le quotidien de Ismaël Kamagate, Juhann Begarin, Matthew Strazel, Matthieu Gauzin, Milan Barbitch et Yoan Makoundou. Un avant-goût du dernier épisode, qui sortira au mois d’octobre et qui se concentrera sur les playoffs et la draft.

"Assez rapidement, il y a eu une sorte de consensus autour des joueurs. Il y avait cette idée de suivre des joueurs qui pouvaient avoir cet objectif de NBA et l’assumer. Mais ils devaient aussi être à l’aise à l’idée d’être suivis toute l’année par deux énergumènes qui allaient les voir jouer dans les bons et les mauvais moments. L’idée était aussi de voir, en fin de compte, dans quelle mesure ils se rapprochaient ou non de la NBA", explique Simon Capelli-Welter, chargé de la partie éditoriale.

Tous ont connu un parcours et une saison très différents. Ils n’ont en effet pas les mêmes objectifs cette année. Entre Begarin, déjà drafté par les Celtics, et Kamagate, qui espère rejoindre la NBA, chaque histoire est unique. C’est d’ailleurs ce qui a immédiatement plu au réalisateur, Lenny Grosman, qui portait un œil assez novice sur le basket.

"Ce qui m’a tout de suite attiré dans le documentaire, c’est le profil des joueurs et les différentes trajectoires des cinq personnages. […] La LNB n’a rien à envier à la NBA dans ce que j’ai vu. L’intensité qu’il y avait, dès le début, c’est ce qui m’a agrippé sur cette série", raconte-t-il.

La série rentre véritablement dans l’intimité et dans la tête des joueurs. Elle montre les hauts et les bas de chacun d’entre eux, raconte les petites anecdotes et les grands moments de la saison. Les caméras s’invitent ainsi chez eux, dans les vestiaires, à l’entraînement et sur les bords de terrain pour un rendu très immersif.

"Road to Elite" est une affaire de rivalités, de camaraderie et de challenges. Aucune partie n’est omise. On y voit de jeunes athlètes grandir, tant dans leur carrière que sur le plan personnel. Ses créateurs espèrent d’ailleurs que cette série permettra de mettre en lumière un championnat pas assez reconnu par les fans de basket.

"C’est un sport hyper pratiqué, hyper spectaculaire, hyper jeune, tout le monde suit ce sport partout. Mais, en fait, on ne le suit que sous l’angle de l’Amérique. Donc on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire", assure Julien Brun, directeur général de Betclic.

Les cinq épisodes mettront en valeur la Betclic Elite, ainsi que ses pépites. Les quatre premiers épisodes sont disponibles sur YouTube et sur BeIN SPORT pendant les Finales de Betclic Elite.

