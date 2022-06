Robert Williams rassure : du repos, c’est tout ce dont il a besoin cet été

Robert Williams III a décidé que la victoire était plus importante que la santé cette année. Malgré une blessure au genou et une douleur constante, le pivot a répondu présent pour aider les Boston Celtics à atteindre le Game 6 des Finales NBA. Nombreux craignaient alors que l’été soit difficile pour lui après de tels efforts. Apparemment, il n’a besoin que de repos.

Lui qui s’était fait opérer à la fin de la saison pour une déchirure du ménisque a tenu à disputer autant de matches que possible en playoffs. Il a joué 23,2 minutes de moyenne dans ses 17 rencontres en postseason, sur 24 possibles. "On s’inquiètera de la blessure après la saison", avait alors déclaré Williams, dans le Game 3 des Finales.

Maintenant que nous y sommes, le pivot a directement calmé les inquiétudes. Il a assuré qu’il n’avait besoin que de repos cet été pour revenir à 100% la saison prochaine. Des propos appuyés par son coach, reconnaissant pour ses sacrifices.

Pour le moment, aucune intervention n’est prévue. Le pivot devrait passer l’été à travailler sur son jeu, mais aussi à se renforcer pour retrouver la santé. Les Celtics espèrent le voir dans des conditions encore meilleures que l’année dernière.

"Renforcer son corps, c’est le principal. On l’a dit au début de la saison. Il a eu sa plus grande moyenne de minutes par match cette année. On aurait voulu qu’il puisse jouer sur de plus longues périodes", regrette Udoka.