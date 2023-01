Début de baston entre Houston et Sacramento, 4 joueurs expulsés

Il peut y avoir de l'animosité et de la tension même dans un match déjà plié et sans enjeu. La preuve la nuit dernière avec le début de bagarre entre les Sacramento Kings et les Houston Rockets. Tout part d'une faute de Malik Monk sur Garrison Matthews. Ce dernier n'a pas apprécié que l'attitude de l'arrière des Kings et il s'est précipité pour coller son front contre celui de son adversaire. De nombreux joueurs s'en sont alors mêlés, provoquant un début d'échauffourée avec beaucoup de poussettes mais (heureusement) pas de vrais coups échangés.

Things got chippy between the Rockets and Kings 👀 Four players were ejected from the game. pic.twitter.com/SX3kiUPUfK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 14, 2023

Monk et Matthews ont tous les deux été expulsés par les arbitres. Tout comme Chimezie Metu et Tari Eason. Les Kings l'ont emporté assez nettement, 139 à 114.

