Rookie Race 2024, vol.1 : Wemby, Chet, Ausar, ça part fort

Premier point sur la course au titre de Rookie of the Year 2024, avec une lutte déjà intéressante et une cuvée de très bon niveau.

Chaque mois durant la saison 2023-2024, retrouvez notre Rookie Race pour déterminer qui succédera à Paolo Banchero, avec un top 5 et des mentions honorables. Cette saison est particulièrement intéressante à suivre en ce qui concerne les rookies, puisqu'au-delà même de la présence de Victor Wembanyama, la cuvée est d'ores et déjà de très, très bonne facture.

Mentions honorables

Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Ses stats : 8.5 points, 3.9 rebonds, 2 passes, 1 incerception à 51.8% (46.2% à 3 points)

Soyons chauvins pour démarrer. Dans le cirque continu qu'est le début de saison des Wizards, avec très peu de vétérans fiables et impliqués pour lui montrer la voie de la sagesse en NBA, Bilal Coulibaly réalise un très bon début de première saison dans la ligue. Wes Unseld Jr l'a d'abord un peu trop utilisé dans le garbage time à notre goût, mais l'ancien joueur des Mets exploite tout ce qu'il peut avec énergie, confiance et intelligence, dans un groupe où cette qualité n'est pas celle qui saute le plus aux yeux. Il y a plusieurs signaux positifs pour Coulibaly : offensivement, il ne gâche pas beaucoup les rares munitions qui lui sont offertes (8.5 points à 51.8%, 18/39 à 3 points) et défensivement, il en met plein les yeux à chaque seconde passée sur le parquet.

Brandon Miller (Charlotte Hornets)

Ses stats : 13.6 points, 4.3 rebonds à 45.7%

Miller a été capable de faire de belles choses, notamment en attaque avec quelques matches bien rondelets et des fulgurances encourageantes pour la suite. Que ce soit dû au manque d'excitation que procurent les Hornets ou au fait qu'on en attend encore plus de sa part, il ne nous a pas encore fait décoller au plafond. Son récent match contre les Knicks, avec 29 points au compteur, peut lui servir de copie de référence pour combler la distance qui le sépare du top 5.

Cason Wallace (Oklahoma City Thunder)

Ses stats : 7.3 points à 62%

Une défense déjà parmi les meilleures au sein de son équipe, une efficacité offensive redoutable (62%) dans un registre de 3 and D avec 54.2% à 3 points. Cason Wallace est déjà prêt à contribuer fort dans une équipe ambitieuse et sa venue est un coup de maître de la part de Sam Presti. Pour l'instant, le Thunder n'a pas besoin de davantage de minutes de la part de son rookie, mais il fera assurément partie du futur à court et moyen terme de la franchise.

Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans)

Ses stats : 13 points, 4 rebonds à 38%

Le champion NCAA avec UConn a de bonnes chances de devenir le meilleur shooteur issu de cette cuvée. Ses pourcentages sont en dents de scie mais on l'a déjà vu réussir des matches à 25 et 31 pts pour les Pelicans avec un 7/14 à 3 points contre Denver. Lorsqu'il aura pris totalement réussi sa transition entre le monde universitaire et le monde pro, il risque de faire des dégâts considérables dans ce registre d'artilleur.

On les voit

Marcus Sasser (Detroit), Keyonte George (Utah), Brandin Podziemski (Golden State), Toumani Camara (Portland), Craig Porter Jr (Cleveland), Anthony Black (Orlando),