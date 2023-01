Rudy Gobert a une victime préférée en NBA : Damian Lillard

En contrant José Alvarado cette nuit, lors de la victoire des Wolves face aux Pelicans, Rudy Gobert a officiellement contré 500 joueurs différents depuis le début de sa carrière en NBA. Un bel accomplissement que Salt City Hoops a détaillé en fournissant la liste de tous les adversaires à avoir subi au moins un contre du pivot des Bleus.

En y jetant un coup d'oeil, on peut s'apercevoir que certains joueurs ont davantage été victimes que d'autres de la protection du cercle du triple meilleur défenseur de l'année. On ne sait pas si Rudy a quelque chose contre Damian Lillard, mais il l'a scotché 22 fois depuis leurs premiers affrontements en 2013. C'est trois de plus que la deuxième victime favorite de l'intérieur tricolore, Karl-Anthony Towns, son actuel coéquipier à Minnesota.

En termes de ratio, la surprise vient sans doute de la présence de Cody Zeller dans le club des joueurs contrés 10 fois par Rudy Gobert, alors qu'il a majoritairement évolué dans la Conférence Est et avec moins de temps de jeu que la plupart des autres cibles préférées du Français.

Pour les superstars, on notera que :

Rudy a contré 10 fois Russell Westbrook

9 fois Anthony Davis et Luka Doncic

et 8 fois James Harden

7 fois Giannis Antetokounmpo et Ja Morant

et 6 fois Stephen Curry et Zion Williamson

et 5 fois Chris Paul et Joel Embiid .

et . LeBron James n'a pour sa part été "bloqué" que deux fois par Gobert depuis que leurs carrières se sont alignées en 2013. C'est encore plus impressionnant du côté de Kevin Durant, qui ne s'est fait contrer qu'une seule fois par l'ex-big man du Jazz.

