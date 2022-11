Rudy Gobert – Anthony Edwards : Le chiffre qui fait tâche

La relation entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert a souvent été commentée lorsque les deux joueurs évoluaient au Utah Jazz. Encore plus après que les deux joueurs aient été contaminés au COVID-19, provoquant la colère temporaire du premier envers le second, en mars 2020. Le faible de nombre de passe de l’arrière envers le pivot a souvent été mis en avant la saison dernière. Mais la connexion entre Anthony Edwards et le Français est sans doute encore plus problématique, voire inexistante, en tout cas sur le terrain, aux Minnesota Timberwolves.

For all the talk about Donovan Mitchell never passing Rudy Gobert the ball:

Mitchell passed to Gobert 4.4 times per game in Utah.

Anthony Edwards has passed to Gobert only 1.7 times per game in Minnesota. They've run 125 pick-and-rolls, Gobert received the ball only four times. pic.twitter.com/OsskLl7TSe

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) November 17, 2022