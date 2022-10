Rudy Gobert bat déjà des records de franchise après 3 matches

On sait : les Minnesota Timberwolves sont l'une des plus mauvaises franchises de sports US de l'histoire depuis qu'ils existent en termes statistiques. On pourrait donc se dire que voir Rudy Gobert entrer dans le livre des records des Wolves n'a rien d'exceptionnel. C'est tout de même le signe que l'intégration du pivot des Bleus se passe plutôt bien, non ?

Tout n'est pas encore parfait, mais Rudy fait de bons matches, Minnesota est à 2-1 après sa victoire contre Oklahoma City et l'alchimie est en développement entre Karl-Anthony Towns et son compagnon de raquette. On a vu les deux hommes se chercher et KAT réussir de belles passes pour travailler la relation 4-5.

De son côté, après son double-double de dimanche (15 points, 15 rebonds), Rudy Gobert est donc devenu le joueur des Wolves à prendre le plus de rebonds après trois matches sous ce maillot. Avec 54 prises (31 lors des deux matches contre OKC, 23 contre le Jazz), l'ancien intérieur d'Utah est présent dans ce domaine où il est constamment l'un des meilleurs en NBA depuis quelques années.

On peut parier que dans quelques semaines, Rudy aura brisé des records encore plus significatifs, même si l'important reste de faire grimper les Wolves le plus haut possible en saison régulière. Et, après ça, de leur permettre de passer un tour de playoffs pour la première fois depuis... 19 ans.

already breaking franchise records. pic.twitter.com/Szf4AEsh1e — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 24, 2022

CQFR : Les Lakers pathétiques, le Jazz oublie encore de tanker