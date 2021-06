Le Utah Jazz n’est pas passé si loin de bazarder un match qui semblait gagné depuis quelques minutes. Les joueurs de Quin Snyder comptaient 10 points d’avance (103-93) dans les derniers instants de la partie. Mais les Los Angeles Clippers sont revenus au courage très tardivement. Et ils se sont même retrouvés en mesure d’arracher une prolongation. Avant que Rudy Gobert ne brise leur élan et leurs espoirs de hold-up.

Une balle perdue par Donovan Mitchell – auteur de 45 points cette nuit – puis un panier primé de Paul George ont remis les Californiens dans le coup. Il n’y avait finalement plus que trois points d’écart et une ultime possession jouée par Kawhi Leonard et les siens. Mais aucune des deux superstars de L.A. n’a pu se mettre en position de tirer. Et le ballon est finalement arrivé jusqu’à Marcus Morris.

Ce dernier a feinté Rudy Gobert, qui déboulait sur lui. Le Français est tombé dedans et il a sauté une première fois, permettant ainsi à Morris de se décaler pour dégainer. Sauf que le pivot All-Star s’est élevé une seconde fois, étirant ses bras pour finalement rejeter le cuir. Une action défensive décisive qui a assuré la victoire des Mormons (112-109).

Le block clutch de Rudy Gobert

Gobert with a CLUTCH block to end it! 😱 pic.twitter.com/Vz0DHs4x7b — NBA TV (@NBATV) June 9, 2021

CQFR : Gobert décisif, Mitchell envoie du lourd, Embiid réveille les Sixers