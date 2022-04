Rudy Gobert a du mal à comprendre les débats sur le DPOY…

Rudy Gobert reste, sans le moindre doute, l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Le meilleur ? La question suscite des débats. Et à plusieurs reprises, certains de ses concurrents n'ont pas hésité à le dénigrer.

Pourtant, dans les statistiques, l'intérieur du Utah Jazz reste la référence dans ce secteur de jeu. Mais déjà vainqueur à trois reprises du titre de meilleur défenseur de l'année, l'international français pourrait perdre quelques votes à cause de ses précédentes victoires.

Pour ESPN, Gobert a défendu sa candidature.

"Il y a beaucoup de bons défenseurs dans cette Ligue et c'est bien de voir que plusieurs gars veulent gagner cette récompense. Mais, je pense qu'on devrait seulement juger l'impact. Qui a le plus d'impact au sein de son équipe ?

Au fil des années, j'ai essayé, à chaque fois que je suis sur le parquet, de permettre par ma productivité la victoire des miens. (...) Quand on regarde les chiffres, ils ne mentent pas. Ils parlent même très clairement.

C'est la nature humaine. Quand un gars fait encore et encore les mêmes choses tous les ans en étant vraiment régulier, ça devient une habitude. Je savais que ça allait venir, mais je l'ai vraiment senti cette saison. Les gens se disent : 'ok, Rudy fait ça, mais on va regarder ce que les autres font. On va arrêter de regarder les chiffres et l'impact pour trouver une histoire plus excitante'.

C'est un peu injuste, mais c'est la nature humaine. Si quelqu'un avec un autre nom que Rudy Gobert faisait ce que je fais et avait l'impact que j'ai cette année, il serait le favori et ce serait clair... Pourquoi devrais-je être pénalisé pour avoir été constant année après année ?", a lancé le Tricolore.