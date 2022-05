Rudy Gobert dément avoir demandé son trade ou celui de Donovan Mitchell

Rudy Gobert est déjà agacé par les rumeurs sur son compte, notamment celle annonçant qu'il aurait demandé au Jazz de choisir entre lui et Donovan Mitchell.

Les cendres du Utah Jazz, éliminé au 1er tour des playoffs par Dallas, sont encore chaudes. Pourtant, ça n'empêche pas des rumeurs de déjà fleurir autour de l'avenir de l'équipe, notamment en ce qui concerne Rudy Gobert. Lundi, Sean O'Connell de Sirius XM annonçait que selon ses sources, Gobert en était arrivé à un point de non-retour et qu'il souhaitait son trade ou celui de Donovan Mitchell.

Forcément, avec leur historique et bien que la relation se soit arrangée depuis leur brouille de 2020, l'information ne paraît pas totalement absurde. Sauf que Rudy Gobert ne semble pas en être encore là, lui qui n'a pas réellement de contrôle sur la situation puisqu'il est toujours sous contrat. Dans un tweet court mais assez explicite, le pivot de l'équipe de France a tordu le coup à la rumeur. "A chaque jour sa nouvelle rumeur..."

Everyday has it’s own new “rumor” 🙄 — Rudy Gobert (@rudygobert27) May 2, 2022

Nous ne sommes qu'en mai et si saga il doit y avoir, ce ne sera pas avant la fin de la saison régulière. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte avant qu'une éventuelle requête de Rudy entre en ligne de compte. Le Jazz doit prendre connaissance du souhait de Donovan Mitchell, dont l'envie de jouer dans un plus gros marché n'ont pas été dissimulées, mais aussi de la situation de Quin Snyder. Il n'est pas sûr que le coach qui fait exploser Rudy Gobert au plus haut niveau soit toujours en poste la saison prochaine.

Il y aura à coup sûr des discussions entre Danny Ainge, Justin Zanik et les principaux concernés, mais il ne semble pas que cette heure soit encore arrivée.

