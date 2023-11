Rudy Gobert : « Quand Curry n’est pas là, Green fait tout pour se faire expulser »

Les limites, Draymond Green les a dépassées plus d’une fois. Il a déjà été expulsé, sanctionné, suspendu. Et il faut sans doute s’attendre une nouvelle fois à une commission de discipline pour le joueur des Golden State Warriors, coupable d’un geste stupide et dangereux sur Rudy Gobert la nuit dernière. Il s’est précipité sur le Français, qui se trouvait au cœur de la mêlée générale suite à l’altercation entre Klay Thompson et Jaden McDaniels, avant de l’étrangler pendant plusieurs secondes en le retenant par derrière.

« J’ai vu ce que tu as vu et j’ai essayé d’apaiser la situation entre Jaden et Klay. Je voulais m’assurer que la situation n’allait pas empirer et j’ai essayé de les séparer. Et puis j’ai senti quelqu’un m’attraper par le cou. Tout de suite, je me suis dit : ‘Je ne vais pas me battre car mon équipe a besoin de moi’. Et donc j’ai mis les mains en l’air pour montrer aux arbitres que je ne faisais rien et j’ai attendu que la situation se termine. Rien de plus. Sa tentative d’étranglement n’était pas assez bien faite pour m’endormir, c’est pour ça que j’ai gardé les mains en l’air et j’ai attendu.

Avant le match, je me suis dit que vu que Steph ne jouait pas, Draymond allait tenter quelque chose pour se faire expulser parce que c’est souvent le cas quand son gars Steph n’est pas sur le terrain. Déjà, je savais qu’il voulait se faire expulser. Quand Steph ne joue pas, il veut toujours se faire expulser parce qu’il ne veut pas que les gens voient la réalité du joueur qu’il est sur le terrain sans Steph. Et puis, il me connait. Il sait très bien que je n’ai jamais démarré de bagarre et il a bien vu que je ne faisais rien à Klay. Donc oui, il l’a fait exprès, c’était une attaque délibérée. Fin de l’histoire », confiait le joueur à Melvin Karsenti.

Steve Kerr est revenu sur l'affaire en estimant pour sa part que « Rudy avait ses mains autour du cou de Klay, et c'est pour ça que Draymond s'en est pris à Rudy. »

