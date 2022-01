La nouvelle de la titularisation d'Andrew Wiggins au All-Star Game 2022 fait beaucoup parler en cette fin de semaine. L'ailier des Golden State Warriors fait une belle saison, mais rien ne laissait penser qu'il finirait starter au sein du frontcourt de l'Ouest en compagnie de Nikola Jokic et LeBron James. C'est le vote des fans qui a pesé, puisqu'il est le troisième joueur à avoir recueilli le plus de suffrages derrière les deux pré-cités, là où les médias et les joueurs l'ont placé 6e et 5e dans leurs suffrages. Pour Rudy Gobert, les fans ont malheureusement eu l'effet inverse.

Le Français, troisième pour les journalistes avec le droit de vote et quatrième chez les joueurs, a payé sa relative impopularité auprès du public. Le pivot des Bleus n'est que 9e chez les forwards à l'Ouest dans le coeur des fans, derrière Paul George (4e), Anthony Davis (5e), Draymond Green (6e), Carmelo Anthony (7e) et Karl-Anthony Towns (8e).

Avec quelques rangs de plus, Rudy Gobert aurait eu plus de chances d'obtenir la titularisation qu'il mérite selon nous. On ne se fait pas trop d'inquiétude, les coaches devraient le retenir comme remplaçant. Idem pour Draymond Green, que ses collègues de la ligue ont placé au 3e rang, soit une place plus haut que les médias.

Les votes pour le frontcourt à l'Ouest

