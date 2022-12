Rudy Gobert éjecté pour un croche-pied !

Les Minnesota Timberwolves connaissent un début de saison frustrant. Avec l'arrivée de Rudy Gobert l'été dernier, la franchise souhaite jouer les premiers rôles. Sauf que les résultats sont mitigés depuis le coup d'envoi de cet exercice : 11 victoires pour 12 défaites.

Pire encore, le style - quelle surprise - choisi par les Wolves, avec deux grands intérieurs, ne fonctionne pas. Et malgré l'absence de Karl-Anthony Towns, blessé, la situation ne s'arrange pas. Au contraire. La frustration semble de plus en plus importante.

A l'image de la défaite concédée face à l'Oklahoma City Thunder (128-135) avec l'éjection de Gobert ! Dès le 2ème quart-temps, le Français a perdu son calme à la suite d'un duel avec Kenrich Williams. Probablement agacé sa chute au sol (qui aurait pu le blesser), l'ex-joueur du Utah Jazz a fait un croche-pied à son adversaire.

Rudy Gobert was ejected for kicking Kenrich Williams and tripping him 😳 pic.twitter.com/oCROiUhNk1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2022

Un geste intentionnel qui a bien évidemment provoqué une échauffourée entre les deux formations. Dans la foulée, avec les ralentis, les arbitres ont logiquement éjecté l'international tricolore en signalant une faute flagrante de niveau 2. Sa 5ème en carrière en NBA.

Pour ne rien arranger, avec ce mauvais geste, Rudy Gobert s'expose à une suspension (très courte). Autant dire que les Wolves n'avaient pas besoin de ça...

