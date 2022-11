Rudy Gobert, sa réponse cash aux huées des fans des Wolves

Après une intersaison ambitieuse, les Minnesota Timberwolves suscitent de grandes attentes cette saison. Et jusqu'à maintenant, Rudy Gobert et ses partenaires ont incarné une déception. Avec 9 victoires et 8 défaites, cette équipe doit encore monter en puissance pour se mêler à la course aux Playoffs.

Et face à cette situation, l'impatience commence, doucement, à monter chez les fans de la franchise. Lors de la victoire contre le Miami Heat (105-101), le public du Target Center a commencé à huer face aux difficultés des hommes de Chris Finch.

Même si les Wolves ont eu une belle réaction sur le parquet, Gobert n'a pas apprécié.

"Je n'apprécie pas que les gens viennent pour huer l'équipe. Quand tu es un fan, tu dois soutenir ton équipe dans les bons et les mauvais moments. Il n'y a aucune équipe dans l'histoire de la NBA qui a seulement eu de bons moments. Donc si tu ne vas pas nous supporter dans les moments difficiles, il faut simplement rester à la maison. Si ce comportement s'explique avec les attentes ? Je m'en moque. Je n'ai jamais connu ça avant. Je pense que tu peux recevoir des huées si tu joues vraiment vraiment mal. A Utah, en neuf ans, je ne me souviens même pas d'avoir été hué quelques fois. Les choses ne vont pas toujours bien se passer. Il s'agit d'une longue saison. C'est impossible de huer l'équipe dès que l'adversaire va faire une série. Ce n'est pas le soutien dont nous avons besoin et que nous attendons. J'apprécie leurs applaudissements quand on gagne, mais j'espère qu'on peut compter sur leur soutien dans les moments difficiles aussi", a lancé Rudy Gobert devant les médias.

Avec le recrutement de Rudy Gobert, Minnesota a affiché de grosses ambitions. Et les supporters, avec le discours des dirigeants, s'attendent à jouer les premiers rôles. Un contexte qui crée donc une forme d'impatience autour d'un collectif encore en rodage.

