Rudy Gobert encore allumé par Shaquille O’Neal !

Loin d'être le plus grand fan de Rudy Gobert, Shaquille O'Neal a encore dénigré l'impact de l'intérieur des Minnesota Timberwolves.

Autant le dire tout de suite : Shaquille O'Neal n'a jamais apprécié Rudy Gobert. L'ancien des Los Angeles Lakers a pris l'habitude de régulièrement dénigrer la nouvelle génération à son poste, et surtout le Français. Il n'avait d'ailleurs pas caché sa jalousie quand l'intérieur des Minnesota Timberwolves avait signé son contrat XXL.

A l'époque, en 2020, il s'agissait même du plus gros deal signé par un pivot. Depuis, Shaq n'a jamais manqué une occasion de l'allumer. Et lors de son dernier podcast, O'Neal a encore ciblé Gobert.

"Si j'avais 42 ans, je gagnerais l'argent de Rudy Gobert. 12 points et 8 rebonds ? Je pourrais faire ça maintenant. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Un gars qui gagne 250 millions de dollars (205 en réalité, ndlr) ? Bon sang. Avec une moyenne de 12 points...", a lancé Shaquille O'Neal.

Déjà, en réalité, le Tricolore tourne à 13,7 points et 12,9 rebonds de moyenne. S'il avait 42 ans, Diesel n'aurait pas cet impact puisqu'il ne l'avait déjà plus en 2009-2010 à 37 (12 points et 6,7 rebonds). Puis surtout, dans son analyse, il oublie un point majeur : la défense de Gobert.

Grand favori pour le trophée de meilleur défenseur de l'année, le Français tourne à 2,1 contres par match et a changé, drastiquement, le visage défensif des Wolves. Mais visiblement peu objectif, O'Neal l'a aussi dénigré à ce sujet.

"Je n'ai jamais pensé qu'il était un grand joueur défensif non plus. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pivots qui le font jouer en défense. Il ne fait pas ce genre de choses contre Jokic parce qu'il doit s'engager, mais quand il se retrouve face à un autre gars...

Il fait 2,28m (2,16m en réalité, ndlr) ! Bien sûr, si vous faites un lay-up, il va le bloquer. Mais pour moi, la défense, c'est de garder le cul de son adversaire et de le faire taire. Tu veux m'impressionner ? Tiens Jokic à 15 points. Maintenant tu joues la défense. Bloquer des tirs, c'est cool, mais ça ne marchera pas contre des gars comme moi, Joker et Embiid", a-t-il continué.

Il s'agit d'une méconnaissance du basket actuel. Ou d'un avis totalement biaisé (peut-être même les deux). Effectivement, Gobert a rarement "muselé" Nikola Jokic. Mais qui le fait en NBA ? Et le Français est probablement l'adversaire qui le "gène" le plus par sa défense.

Puis surtout, statistiquement, l'impact défensif de Rudy Gobert ne se limite justement absolument pas à ses contres. Il est simplement le leader de la meilleure défense de la NBA ! Et de loin : un "defensive rating" à 108,3 pour Minnesota contre 110,4 pour les Boston Celtics à la 2ème place.

Et surtout, ce chiffre est bien évidemment meilleur en sa présence sur les parquets : 106,2. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il va rejoindre Dikembe Mutombo et Ben Wallace dans la légende en remportant son 4ème titre de DPOY.

Bien évidemment, comme tous les joueurs, Rudy Gobert a des lacunes dans son jeu. Mais les arguments de Shaquille O'Neal sont difficilement écoutables. Il avait juste envie de s'attaquer à sa cible préférée...

