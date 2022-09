Willy Hernangomez MVP de l’Eurobasket, Rudy Gobert dans le meilleur cinq

Si Juancho Hernangomez est incontestablement le MVP de la finale de l’Eurobasket 2022 remportée par l’Espagne (88-76) dimanche soir, c’est bien son frangin Willy Hernangomez qui a été nommé MVP de la compétition. Le pivot des Charlotte Hornets s’est imposé comme la première option offensive de la Roja avec plus de 17 points par match. Il intègre donc le cinq majeur, avec un Français à ses côtés : Rudy Gobert.

Rudy Gobert, dur avec lui-même : “A moi d’être meilleur”

Très en vue lors des phases finales, le nouveau joueur des Minnesota Timberwolves a compilé 12,8 points et 9,8 rebonds avec presque 18 d’évaluation globale. Les votants l’ont donc préféré à Guerschon Yabusele, deuxième meilleur marqueur tricolore (14,8 points) derrière Evan Fournier et sans doute le Français le plus régulier sur l’ensemble du tournoi.

Au côté de Rudy Gobert et Willy Hernangomez, on retrouve deux autres joueurs NBA : Giannis Antetokounmpo, monstrueux avec la Grèce et pointé à plus de 29 longueurs par rencontre, mais aussi Dennis Schröder, fer de lance d’une superbe équipe d’Allemagne qui a terminé sur la troisième marche du podium.

Ce cinq majeur est complété par Lorenzo Brown, l’Américain naturalisé par l’Espagne avant l’Eurobasket. Le meneur aura été très bon, à l’image de sa finale, en alternant scoring et distribution. Le tout donne donc une équipe type bien sexy, sans Luka Doncic ni Nikola Jokic, brillants mais éliminé en quart de finales.

Gobert est donc le quatrième français à être nommé dans le cinq majeur de l’Euro après Tony Parker (2003, 2011 et 2013), Boris Diaw (2005) et Nando De Colo (2015).

