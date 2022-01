Rudy Gobert, Thompson : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Son retour change tout. Absolument tout. Battus quatre fois de suite en son absence, le Jazz a désossé les Nuggets (125-102) malgré 25 points, 15 rebonds et 14 passes décisives de Nikola Jokic. Rudy Gobert est LA pièce maîtresse de cette équipe d’Utah. Et à peine revenu du COVID-19, il s’est illustré en compilant 18 points à 7 sur 7 aux tirs avec 19 rebonds et 2 blocks. Allez, emballez, c’est pesé.

Au-delà des statistiques traditionnelles, le Français affichait un différentiel de +36, premier élément qui témoigne en partie de son impact sur le terrain. Même si ça s’explique aussi par le fait que le Jazz a creusé l’écart sur les Nuggets en début de quatrième quart-temps (un bon vieux 15-0 passé en quelques minutes) en la présence de Gobert et surtout en l’absence de Jokic.

Donovan Mitchell & Rudy Gobert power the Jazz at home! 🎷@spidadmitchell: 31 PTS@rudygobert27: 18 PTS (7-7 FGM), 19 REB pic.twitter.com/fSqBBiw2mu — NBA (@NBA) January 17, 2022

Mais ce n’est absolument pas une coïncidence si la franchise de Salt Lake City a récupéré sa troisième place en mettant fin à une série de quatre défaites de suite au retour de sa tour de contrôle.

Aaron Gordon (Denver Nuggets)

C’est paradoxalement quand son équipe perd qu’Aaron Gordon sort des bons matches. Très étrange. Ses 20 points, 7 rebonds et 6 passes n’ont pas suffit contre le Jazz. Et le paradoxe n’est pas nouveau. C’est même une tendance cette saison : l’ailier-fort tourne à 11 points lors des victoires des Nuggets contre 16 lors des défaites (en jouant certes 2 minutes de plus). Pour faire simple : moins Denver a besoin de lui en attaque, plus c’est bon signe.

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Quatre matches des Warriors avec Klay Thompson et trois défaites. On ne va évidemment pas sonner l’alarme au bout d’une toute petite semaine. Encore moins quand Golden State joue sans Draymond Green (et sans Stephen Curry dimanche). L’arrière All-Star reprend à peine son rythme après deux ans et demi d’absence ! Mais les premières rencontres sont difficiles, comme on pouvait s’y attendre.

Il a marqué 13 points hier, mais à 5 sur 14 aux tirs en 23 minutes. Pour l’instant, Thompson se cherche. Logique. Andrew Wiggins et Jordan Poole paraissent aussi un peu plus à l’aise quand il n’est pas là. Logique également. Chacun va devoir s’habituer. Ça va venir. Et à ce moment-là, ça va faire mal.

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Sans Green pour le contenir, Karl-Anthony Towns a marché sur les Warriors. Mais pas de suite. Il a d’abord raté 3 de ses 10 premières tentatives avant de rentrer 8 des 10 suivantes. 26 points au total, avec 11 rebonds. Et des Wolves qui font finalement une saison pas si dégueulasse, même s’ils manquent de régularité. Ils sont septièmes à l’Ouest et KAT va pouvoir chercher sa sélection All-Star.

JaVale McGee (Phoenix Suns)

Chaque soir, un autre pivot des Suns s’illustre. Et quand ce n’est pas Deandre Ayton ou Bismack Biyombo, c’est donc JaVale McGee. Le remplaçant a compilé 20 points (9 sur 10 aux tirs) et 6 rebonds en seulement 15 minutes la nuit dernière. Juste histoire d’enfoncer le clou contre Detroit. Phoenix a clairement la meilleure rotation de la ligue sur le poste cinq.

CQFR : Rudy Gobert redonne vie au Jazz, Phoenix forte tête