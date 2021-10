Rudy Gobert réalise un début de saison historique !

La soirée n’a pas forcément très bien débuté pour Rudy Gobert. Mais elle s’est finie en beauté. En même temps, il n’est jamais facile d’affronter le MVP sortant. Il n’est jamais facile d’affronter Nikola Jokic, tout simplement. Le Français le sait bien. Il avait notamment encaissé 48 points du Serbe la saison dernière. Et la superstar des Denver Nuggets partait sur les mêmes bases la nuit dernière.

23 and 16 for Rudy.. 3-0 for Utah! pic.twitter.com/xQ9ZHhrrUx

The @utahjazz move the ball. Gobert slams it down.

24 points à la pause. Mais le « Joker » n’est pas allé plus loin. Touché au genou après un contact avec Gobert, il a été laissé au repos par son staff lors de la deuxième mi-temps. Il n’y avait donc plus personne pour se dresser devant la tour de contrôle du Jazz. Rudy s’est régalé. Il a terminé avec 23 points et 16 rebonds en dominant dans la peinture.

Ses adversaires n’ont eu d’autres solutions que de faire des fautes. Sa maladresse sur la ligne des lancers-francs (9 sur 16) l’a empêché de donner une dimension encore plus forte à sa performance. Mais son début de saison est déjà historique. En effet, Rudy Gobert vient d’enchaîner trois matches de suite à plus de 15 points et 15 rebonds. Ce qui n’est arrivé que deux autres fois depuis l’an 2000.

Rudy Gobert (23 points, 16 rebounds tonight) has reached 15+ points and 15+ rebounds in each of his first 3 games this season.

The only other players to accomplish this since 2000 are Kevin Garnett (2004-05) and Giannis Antetokounmpo (2018-19). pic.twitter.com/jaeoZXpo3L

— NBA History (@NBAHistory) October 27, 2021