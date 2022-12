Rudy Gobert lance un message à Joel Embiid pour les Bleus

Joel Embiid va-t-il rejoindre l'équipe de France ? On le sait, l'intérieur des Philadelphia Sixers a récemment obtenu la nationalité française. Et à l'avenir, le Camerounais pourrait donc être associé à Rudy Gobert chez les Bleus.

Cependant, il existe encore des doutes par rapport aux intentions du natif de Yaoundé. En effet, la Team USA aimerait également le récupérer. Mais plutôt que de se livrer à une bataille avec les Américains, Gobert a envoyé un message clair à Embiid : ce choix doit venir du cœur.

"Pour moi, la chose la plus importante est de savoir si son cœur lui dit de faire partie de l'équipe de France. Je veux qu'il le fasse pour les bonnes raisons. Tant qu'il comprend que l'équipe de France est différente de la NBA.

Nous avons des règles, nous avons des choses à faire. Parfois, nous déjeunons et dînons tous ensemble - ce n'est pas chacun qui fait son propre truc. Ce sont deux équipes différentes. Mais je pense que la chose la plus importante pour nous, pour lui et pour moi, c'est que je veux m'assurer qu'il le fait avec son cœur.

Et s'il le fait, je pense qu'il sera un ajout incroyable pour notre équipe. Il faut que cela vienne de lui. Soit vous êtes à fond dedans, soit vous ne l'êtes pas. Tu ne peux pas simplement te montrer", a confié Rudy Gobert pour The Athletic.