Oui, ce n'est clairement pas la news la plus importante du jour. Vraiment pas. Mais Rudy Gobert et Michael Conley côté Utah Jazz, ainsi que Jaren Jackson Jr nous ont bien fait marrer - et pas que nous - en conférence d'après-match. Et ça méritait (ou pas) d'être relayé.

On connaissait certaines légendes stylistiques comme Russell Westbrook, mais ces trois-là ont fait fort.

Mention spéciale au Français du Jazz, Rudy Gobert. Son flow robe de chambre - torse poil à la Hugh Heffner rappelle aux States à quel point la France est l'étendard de la classe et de la sensualité. Bien joué, Rudy.

😂 Draymond & the @NBAonTNT crew cracking up at JJJ, Mike Conley & Rudy Gobert’s postgame fits. pic.twitter.com/LSRgOR0ICu — Ballislife.com (@Ballislife) June 1, 2021

Non mais franchement, ils ont dû faire un pari. Ou un concours. A ce niveau-là, c'est du grand art. Comme quoi le sport de haut niveau, ce n'est pas qu'une affaire d'athlètes sur-entraînés. C'est aussi et surtout une affaire d'esthètes.

