Rudy Gobert promet une montée en puissance

L'arrivée de Rudy Gobert n'a pas encore eu l'effet escompté aux Minnesota Timberwolves. Avec ce trade l'été dernier, cette franchise voulait viser les sommets de la Conférence Ouest. Pour l'instant, malgré du mieux ces dernières semaines, la greffe n'a pas fonctionné.

Sans démériter sur le plan individuel, le Français tarde à avoir un impact sur le collectif des Wolves. Dans ce contexte, et surtout par rapport au prix payé par Minnesota, le pivot suscite de nombreuses critiques. Mais de son côté, le joueur de 30 ans reste confiant.

Conscient des débats autour de lui, le natif de Saint-Quentin sait qu'il peut mieux faire.

"Je ne pense pas qu'on ait encore vu le meilleur Rudy. Je peux assurer que je travaille énormément. Mes coéquipiers me font confiance. Le staff technique me fait confiance. Et je sais que ça va finir par payer. C'est une longue saison.

C'est à moi de gérer cela pour afficher la meilleure version de moi-même sur le parquet. Tout le monde a des trucs à gérer dans sa vie. C'est la NBA, c'est la vie. Mais en tant que compétiteur, je vais être le meilleur défenseur de tous les temps.

Je veux incarner une force et gagner des titres. Je dois donner le ton tous les soirs", a jugé Rudy Gobert pour The Athletic.