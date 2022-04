Rudy Gobert, son avenir en 3 questions

Le Utah Jazz a pris la porte après sa défaite dans le game 6 du 1er tour des playoffs NBA contre Dallas. Une issue malheureusement attendue, tant l'équipe a semblé loin du niveau qui lui avait permis de dominer la saison régulière la saison passée, tout en étant à nouveau freinée par ce qui ressemble à des soucis relationnels en interne. Rudy Gobert a comme toujours fait de son mieux pour que le Jazz soit compétitif, mais ses efforts n'ont pas été suffisants.

Va-t-il, du coup, jouer l'Euro 2022 avec la France ?

Rudy nous avait indiqué, juste avant le début de la série contre Dallas, qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant sa participation à l'Euro 2022. A priori, personne ne lui en voudra de ne pas se pointer du 1er au 18 septembre. D'autres cadres du groupe, comme Nicolas Batum et Nando De Colo, ont opté pour le repos et le temps en famille pour mieux préparer l'enchaînement Mondial 2023-Jeux Olympiques 2024. Mais l'élimination rapide du Jazz en playoffs a forcément donné un peu plus d'espoir à ceux qui espéraient voir le pivot des Bleus accompagner Evan Fournier en Allemagne pour le 1er tour.

On imagine quand même que la tentation doit être grande de souffler après avoir participé aux dernières belles campagnes avec l'équipe de France, mais aussi avoir traversé de sacrées zones de turbulence sur et en dehors du terrain aux Etats-Unis. Sa décision interviendra probablement d'ici quelques jours et pourrait aussi dépendre de ce que donneront ses discussions avec sa franchise autour de son avenir...

[ITW] Rudy Gobert nous parle des Bleus, du MVP et de son image aux USA

A-t-il joué son dernier match avec le Jazz ?

C'est très possible. Le climat est curieux autour de l'équipe cette saison et les médias, autant que les fans, ont convenu que le Jazz était arrivé en fin de cycle. Articulé autour de l'axe Gobert-Mitchell, ce groupe semble avoir besoin d'un lifting et d'un changement de fonctionnement pour que Utah redevienne crédible pour le titre.

Contrairement à la manière dont on regarde généralement la situation en France - où Donovan Mitchell nous paraît moins important, ou en tout cas moins "unique" en termes de profil que Rudy Gobert - il y a quasiment consensus autour du fait que c'est le Français qui doit être échangé pour redynamiser l'équipe.

On regarde peut-être ça par un prisme trop français, mais les lacunes défensives de Donovan Mitchell et sa tendance presque systématique à l'individualisme offensif (sans le même succès que par le passé) nous paraissent plus dispensables... On est tout de même d'accord pour dire que ces deux-là n'ont plus la même alchimie, ni la même envie de collaborer.

La cote est plutôt à un départ de Rudy Gobert, que l'on a finalement assez envie de voir dans une équipe où il n'aura pas à défendre pour cinq tout en devant se contenter de 3 à 6 ballons d'attaque par match. C'est peut-être un peu utopique, mais il existe un scénario dans lequel une équipe a cette même idée derrière la tête et est prête à monter un trade un peu ambitieux autour du triple meilleur défenseur NBA.

S'il reste, à quoi ressemblera Utah ?

Admettons que Danny Ainge et Justin Zanik décident de ne rien changer au tandem Mitchell-Gobert - il y a environ 1% de chances que ça se produise - ou choisissent de trader Donovan Mitchell plutôt que Rudy. Si Mitchell est tradé, que peut récupérer le Jazz en contrepartie ? Même si l'ancien arrière de Louisville conserve une cote assez intéressante sur le marché, les GM ont bien compris qu'il était compliqué d'aller loin en playoffs avec lui en option offensive n°1 et leader de l'équipe.

Difficile donc d'imaginer un autre All-Star débarquer à Salt Lake City dans un deal autour de "Spida". Un package avec des picks et des jeunes joueurs en quête d'une meilleure situation ? C'est plus probable. Si Quin Snyder part aussi - les rumeurs à ce sujet s'intensifient - Rudy Gobert pourrait finalement être la pierre angulaire d'un groupe rajeuni et reconstruit, avec moins d'ambition et de compétitivité à court terme, mais un meilleur potentiel d'ici 2 ou 3 ans. Est-ce que cela conviendra à Rudy ? C'est une autre question.